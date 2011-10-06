В Харьков приедут немецкие депутаты

Германия планирует открыть свое Почетное консульство в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ на встрече с председателем ОГА Михаилом ДОБКИНЫМ.

«Мы планируем в дальнейшем более активно развивать наши отношения. В частности, мы намерены открыть в Харькове Почетное консульство Германии », - сказал Г.ГАЙМЗЕТ, отметив важность активизации отношений регионов Германии с Харьковской областью.

По словам дипломата, открытие Почетного консульства «будет способствовать более интенсивному развитию отношений».

Очень важно, добавил Г.ГАЙМЗЕТ, что «на следующей неделе сюда прибудет группа украинских и немецких парламентариев. Это хорошая возможность углубить отношения между Германией и Харьковской областью ».

Во встрече немецкого посла с председателем Харьковской ОГА также принял участие Генеральный консул Германии в Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС.