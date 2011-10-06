В Запорожье на школьном стадионе подорвался убийца судьи и журналистки?

Мужчина, погибший 4 октября в результате взрыва гранаты на школьном стадионе в Запорожье, подозревается в убийстве судьи, адвоката и журналистки в Москве.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, «при осмотре помещения, которое погибший от взрыва 27-летний мужчина снимал в Запорожье, сотрудниками милиции выявили 3 пистолета и значительное число патронов».

В руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области также отметили, что погибший – член скинхедовской группировки, находившийся в федеральном розыске по подозрению в причастности к совершению ряда убийств в Москве: убийства журналистки, адвоката и судьи, вынесшего обвинительный приговор активисту скинхедовской группировки.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 октября во время занятий спортом – бегом - на стадионе школы в центре Запорожья в результате взрыва гранаты погиб 27-летний мужчина. По данным правоохранителей, гранату молодой человек почему-то держал при себе – в небольшой сумке, одетой через плечо.