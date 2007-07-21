12-летняя девочка утонула, через несколько минут скончался ее дед

В с. Каменском (Крым) утонула 12-летняя девочка, а через несколько минут от волнения скончался ее дедушка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации МЧС, трагедия произошла в селе Каменское Ленинского района автономии. Семья из Нижнегорского района Крыма отдыхала там на диком пляже. На запрещающие купание знаки и начинающиеся волны внимания никто не обращал. 12-летняя девочка отправилась купаться с подружкой. Внезапно взрослые заметили, что их ребенка нигде нет, и бросились в море искать пропавшую девочку.

"Во время поисков, случилась еще одна трагедия - в воде 51-летнему деду девочки вдруг стало плохо, и он скончался", - сообщил старший инспектор по реагированию на ЧС Ленинского райотдела МЧС Евгений ГОЖИКОВ.

Тело утонувшего ребенка было обнаружено в 4-х метрах от берега. Скорее всего, девочка, сбитая волной (волнение моря было около 2 баллов), захлебнулась в воде, предполагают в МЧС. Точная причина смерти ребенка будет установлена после судмедэкспертизы.

Дедушка девочки, по предварительной версии, скончался от инсульта. На месте происшествия проводится расследование.