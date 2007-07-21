Белоруссии предстоит смена премьера и владельцев нефтяного бизнеса

В Белоруссии в ближайшее время начнется приватизация объектов нефтехимической отрасли. По всей видимости это произойдет после отставки действующего главы правительства республики Сергея Сидорского, указ о которой, по данным газеты "Коммерсантъ", уже подписан.

Предполагается, что указ президента Александра Лукашенко об отставке правительства будет обнародован уже в самое ближайшее время. Эксперты объясняют решение белорусского лидера в том числе и не лучшей экономической ситуацией в стране. В частности, за период с января по май сформировалось отрицательное сальдо внешней торговли в $1450,7 млн, что почти вдвое больше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Кроме того, сказались и неудачные переговоры, которые С.Сидорский в конце прошлого года проводила с компанией "Газпром" по поводу поставок в Белоруссию российского газа.

Ожидается, что главным итогом отставки станет приватизация объектов, в которых заинтересованы в том числе и российские компании. В частные руки может перейти компания "Белнефтехим", часть нефтеперерабатывающих компаний, а также предприятия по производству удобрений.

Что касается будущего премьер-министра Белоруссии, то по данным "Коммерсантъ" одним из главных претендентов на эту должность является нынешний глава МВД республики Владимир Наумов.