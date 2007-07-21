Военно-медицинская группа начала разведку зоны ”фосфорной” аварии

Военные медики изучают ситуацию в пораженном фосфором регионе для прогнозирования последствий аварии для здоровья людей.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил начальник Научно-исследовательского института проблем военной медицины Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Василий ВАРУС.

Как отметил В.ВАРУС, цель работы научно-медицинской практической группы в зоне аварии - это медицинская разведка пораженного района, во время которой необходимо получить ответы на ряд вопросов. В частности, какой прогноз ближайшего и отдаленного времени относительно последствий «фосфорной аварии», какова эффективность предоставления медицинской помощи и медицинская готовность государства к ликвидации химических аварий.

В.ВАРУС также сообщил, что прогноз состоит из изучения особенностей течения заболевания людей, попавших под действие токсичных веществ, и границы района с превышением содержания соединений фосфора. Также изучается качество и эффективность медицины и профилактических мероприятий на месте аварии и какие ресурсы государства необходимо привлечь в дальнейшем .

В составе научно-медицинской практической группы военнослужащие Научно-исследовательского института проблем военной медицины, главного санитарно-эпидемиологического управления Департамента здравоохранения Минобороны, и Военно-медицинского центра Минобороны в Западном регионе.

По словам В.ВАРУСА, долговременный прогноз будет заключаться в изучении историй болезней всех пострадавших от аварии поезда с “фосфорными” цистернами, которые были или находятся на стационарном лечении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, с начала возникновения чрезвычайной ситуации вол Львовской области госпитализировано 184 чел., из них 52 детей.