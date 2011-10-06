На инвестиционный форум в Луганске прибыли участники из 17 стран

5 октября в Луганске открылся II Международный инвестиционный форум.

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие представители бизнес-кругов из 17 стран, делегации из Беларуси, Южной Кореи, Канады, Нигерии, консулы Чехии и Республики Польша. Прибыли также представители 110 компаний США, Австрии, Нидерландов, Польши, Канады, Италии, Турции, Германии, Испании, Швеции и Российской Федерации.

Украину на Форуме представляют 230 участников. Луганская область планирует презентовать 38 бизнес-проектов в сфере энергосберегающих технологий, сельского хозяйства, машиностроения.

Организаторами мероприятия выступили Луганская облгосадминистрация, областной совет, а также коммунальное предприятие «Региональное агентство содействия инвестициям».

Открывая работу форума, губернатор области Владимир ПРИСТЮК отметил, что второй инвестиционный форум в Луганске нацелен на работу с инвесторами по конкретным уже готовым проектам.

«Целью форума является содействие диалогу представителей зарубежного и отечественного бизнеса. В прошлом году І Луганский международный инвестиционный форум был скорее презентационным, мы стремились показать потенциальные возможности Луганской области и завязать контакты на перспективу. В этот раз мы делаем ставку на качество, а не количество, и приглашаем инвесторов уже под конкретные целевые контракты», - сказал В.ПРИСТЮК.

В рамках первого дня форума состоялось пленарное заседание и открытые дискуссии между представителями 8-ми иностранных компаний. Среди них: президент торговой палаты США Хорхе ЗУКОСКИ, президент National Business $ Accounting Consultants Corp. Борис ФОКСМАН, член президиума Польской хозяйственной палаты Тадеуш НАМЕДЫНСКИ.

Кроме того, были подписаны ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве, такие как Соглашение между Луганской облгосадминистрацией и Немецким обществом международного сотрудничества о реализации проекта «Повышение качества муниципальных услуг в Луганске», Соглашение о сотрудничестве между КП «Региональное агентство содействия инвестициям» и National Business $ Accounting Consultants Corp. (США) в сфере развития инновационной деятельности.

Форум продлится до 7 октября.