По словам секретаря Совета нацбезопасности, следующие две недели в стране будет наблюдаться "очень-очень сложная ситуация".

Украину ожидает две недели сверхсложной ситуации в связи с заболеваемостью COVID-19.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Свобода слова на ICTV".

"Нас ожидает две недели очень-очень сложной ситуации, связанной с COVID-19", – заявил он.

По словам Данилова, Украина сейчас "только заходит в пик".

Как добавил секретарь СНБО, здравоохранение на сегодня располагает 90 тысячами коек для ковидных больных: "По нашим прогнозам, будет находиться (в больницах – УНИАН) 55-60 тысяч человек".

Коронавирус в Украине: статистика

Читайте такжеВ больницах заканчивается кислород: ситуация в Чернигове и Херсонской области критическаяВ Украине 24 октября выявили 14 тысяч 634 случая инфицирования COVID-19 в частности, заболели 999 детей и 173 медработники, а общее число смертей с начала пандемии пересекла психологическую отметку в 64 тысячи человек.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 784 тысяч 39 человек, выздоровели – 2 млн 380 тыс. 374 человека, умерли – 64 тыс. 202. Сделано 14 млн 021 тыс. 250 ПЦР-тестов.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк