Банкир придумал, как нагреть руки на желании людей иметь квартиру

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили банкира, который создал мошенническую кредитную схему на основе ипотеки.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы Управления СБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО, сотрудники спецслужбы установили, что организаторами преступной «финансовой пирамиды» были управляющий отделением банковского учреждения и местный частный риелтор.

В частности, по его словам, злоумышленники разработали достаточно простую схему получения денежных средств банка. Они предлагали среди своего окружения выгодно приобрести в кредит жилье на льготных условиях. Желающим взять ипотеку предлагалось лишь оформить на свое имя кредит без фактического получения средств, которые якобы выгодно вкладывалось самим банком для уменьшения выплат по процентам. Кроме того, доверие людей к мошенникам было настолько высоким, что граждане соглашались оформлять ипотеку даже без предварительного осмотра будущей покупки, которая и близко не отвечала заявленной в кредитном соглашении, отметил В.СЛЮСАРЕНКО.

Жилье, чаще всего, подбиралось из наиболее неликвидного и дешевого фонда, которое кредитные эксперты банка за солидные премиальные оценивали в 2-3 раза дороже его фактической рыночной стоимости. Получены кредитные средства от преступной сделки злоумышленники присваивали.

Одновременно «комбинаторы» стали оформлять ипотечные кредиты вообще на подставных лиц из числа социально незащищенных слоев населения. Последних специально подыскивали за вознаграждение в 200-300 долл., брали у них паспорта и оформляли кредиты под залог недвижимости, без их ведома. Таким способом злоумышленники заключили около 40 фиктивных кредитных соглашений, в результате чего ими были присвоены свыше 4 млн. грн.

До настоящего времени кредиты не погашены, а предметы залога находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают их залоговой стоимости.

Следственным отделом УСБУ в Херсонской области в отношении организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно больших размерах ) УК Украины.