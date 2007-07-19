”Телефонные минёры” - кто они?

В Запорожской области сотрудники милиции задержали лиц, давших ложные сообщения о минировании зданий Бердянской мэрии, дворца культуры им.Островского в Бердянске и центральной районной больницы Приазовского района Запорожья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УМВД Украины в Запорожской области Александр ШМИТЬКО.

По его словам, "установлено, что сообщение о заминировании больницы дал 17-летний парень - житель одного из сел района, который, отдыхая на пляже с друзьями, решил таким образом "погонять милицию".

Сообщение о двойном минировании в Бердянске, по словам А.ШМИТЬКО, сделала 45-летняя женщина - жительница Бердянска. Мотивы ее поступка пока не установлены.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, за два дня на территории Запорожской области произошло два лжеминирования объектов массового скопления людей: 17 июля неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства в помещении центральной районной больницы Приазовского района Запорожья, в результате чего работа больницы была парализована на протяжении 6 часов, а 18 июля женский голос сообщил о минировании зданий Бердянской мэрии и местного ДК, в результате чего было эвакуировано более 700 человек и на 7 часов приостановлена работа обоих учреждений.