80-летний мужчина погиб, сжигая сухую траву с бензином

В селе Замостье Славяносербского района Луганской области погиб 80-летний мужчина во дворе своего дома во время сжигания сухой травы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, вчера около девяти часов вечера 80-летний мужчина пошёл на огород, чтобы сжечь сухую растительность, оставшуюся после сбора урожая. Через час обгоревшее тело отца нашёл сын, накануне приехавший из Киева.

По предварительным выводам сотрудников МЧС, мужчина слил ведро бензина из машины, полил траву и поджег. Бензин мог попасть на одежду человека и спровоцировать его возгорание. Причины гибели мужчины устанавливает следствие.