Интерпол откроет первую в мире школу по борьбе с коррупцией

Интерпол откроет в Вене первую в мире международную школу по борьбе с коррупцией, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации.

Соглашение о создании школы подписали генсек Интерпола Рональд Ноубл и министр внутренних дел Австрии Гюнтер Платтер.

Это заведение, которое сможет вместить до 700 учащихся, "обеспечит академическое образование и исследования высокого уровня для полицейских и профессионалов в сфере борьбы с коррупцией во всем мире в таких областях, как отслеживание и возврат имущества, отмывание денег, развитие исследований и контроля в сфере помощи развивающимся странам, судебная бухгалтерия и этика", говорится в сообщении Интерпола.

По данным агентства, школа будет расположена во дворце Kaunitz-Wittgenstein недалеко от Вены. При этом правительство Австрии предоставит половину из 11 миллиардов евро, необходимых для переоборудования здания в современное образовательное учреждение.

По словам Ноубла, Интерпол обратился с этим предложением к правительству Австрии, поскольку у него уже имеется опыт по размещению крупных международных организаций. В частности, в Вене расположено Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), с которым школа по борьбе с коррупцией должна будет наладить прямое сотрудничество.

Бюджет первой антикоррупционной школы на первые три года работы составит 15 миллионов евро, а ее официальное открытие планируется на 2009 год.

РИА "Новости"