Бригинец: на скандальной стройке в центре Киева упал кран

В центре Киева на соседний со стройплощадкой дом упал строительный кран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуре и туризму Александра БРИГИНЦА.

Подчеркивается, что на «скандальном строительстве по ул. Лютеранской, 14-в, против которого выступают киевляне, упал строительный кран».

По словам А.БРИГИНЦА, «киевляне давно предупреждали об опасности строительных работ в этом месте, но ни власти, ни чиновники не прислушивались - и вот теперь инцидент».

А.БРИГИНЕЦ выразил надежду, что после этого инцидента строительство будет остановлено.

Строительный кран упал на соседний жилой дом, жертв нет, сумма убытков устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 27 июля А.БРИГИНЕЦ заявлял, что строительство 15-этажного гостиничного комплекса с 3-этажным подземным паркингом по ул. Лютеранской, 14-в (между Крещатиком и Администрацией Президента) несет угрозу разрушения окружающих достопримечательностей, жилых домов, жизни людей, в частности детей, которые учатся в школе, расположенной недалеко от строительства.

Он отметил, что строительство делает невозможным подъезд транспорта, проход пешеходов и подъезд пожарных машин. Застройщиками уничтожено более 100 деревьев ценных пород на склоне земельного участка. В связи с уничтожением деревьев не организован отвод дождевых вод, из-за чего происходит активное разрушение склона и оползни почвы по ул. Круглоуниверситетской. Строительный забор установлен вопреки строительным нормам: не на расстоянии 18 м от дома по ул. Лютеранской, №12, а впритык к нему. Опасность заключается в том, что фундамент сооружения достигает лишь 1 м, поэтому капитальные строительные работы рядом опасны для дома.