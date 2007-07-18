Фосфорное облако никуда не летит, потому что его нет?

На сегодня фосфорного облака, образовавшегося в результате техногенной катастрофы в Львовской области, не существует.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, комментируя слова представителя Еврокомиссии Барбары ХЕЛФФЕРИХ по поводу того, что “главной проблемой на сегодня является фосфорное облако”.

По словам П.ВАСИЛЕНКО, на сегодня “фосфорного облака не существует, и говорить об угрозе его попадания на территорию других областей Украины, Польши – означает распространять домыслы”.

П.ВАСИЛЕНКО отметил, что во время пожара “было облако из продуктов горения, однако оно за несколько часов после локализации пожара рассеялось, и на данное время угрозы жизни и здоровью людей и близлежащей среде, в том числе и в пострадавшем районе, нет”.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ заявила, что Мониторинговый информационный центр Европейской комиссии предложил Украине помощь в виде осуществления экспертизы последствий для окружающей среды аварии поезда с фосфором во Львовской области.

Она также отметила, что главной проблемой на сегодня является фосфорное облако. “Облака не считаются с границами. И они могут попасть в Польшу или Румынию, однако пока мы не имеем такой информации”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРИХ.