Правительственная комиссия предлагает расслабиться?

По результатам исследований, проведенных органами санэпидслужбы, государственной экологической инспекции, водного хозяйства и ветеринарной службы, по состоянию на 13 час. 18 июля превышение предельно допустимой концентрации соединений фосфора в воздухе, воде и почве не обнаружено. Об этом на правительственном портале сообщает Правительственная комиссия по расследованию причины аварии на железнодорожном пути, произошедшей во Львовской области.

Как говорится в сообщении, обследованы населенные пункты Буского, Каменско-Бугского, Бродовского и Радеховского районов Львовской области. Кроме того, лабораторией Государственной экологической инспекции в Волынской области подтверждено качество и безопасность воды реки Западный Буг и мелиоративных каналов от места возникновения чрезвычайной ситуации к смежным районам Львовской и Волынской областей.

Воздух, вода в колодцах и открытых водоемах вполне безопасны для людей и животных. Так, например, исследование содержания фосфорного ангидрида в воздухе сел Ожидов, Иосифовка, Олеско, Янгеловка, Лесное Буского района составляют от 0,045 до 0,08 мг на куб. м, населенных пунктах Станиславчик, Руда-Бродовка, Бродовского района - 0,03 – 0,08, Лопатин, Хмельная Радеховского района - 0,15–0,25, Полуничное Каменско-Бугского района - 0,004–0,006, что не превышает норматива - 0,15 мг на куб. м.

Питьевая вода в колодцах жителей населенных пунктов Буского района содержит полифосфат ниже нормы, что составляет 3,5 мг на литр. Пробы отбирались у граждан Габи О.Е.(с. Ожидов) – 0,17 мг на литр, Олийнык Я.П. (с. Лесное) – 2.9 мг на литр, Петрова О.М. (с. Иосифовка) – 2,9 мг на литр, говорится в сообщении.

Содержание фосфатов в реках Рутка – 0,1 мг на литр, Родоставка – 0,16 мг на литр, Хмельная – 0,17 мг на литр, Пустая – 0,2 мг на литр, Солотвино – 0,26 мг на литр, безымянный ручей возле села Ожидов (100 м от места аварии) – 0,48 мг на литр, Островка – 1,97 мг на литр, Западный Буг – 3,35 мг на литр, тогда как норма – не больше 3,5 мг на литр.

По данным комиссии, анализ состояния окружающей среды осуществляется путем постоянного отбора проб воздуха, воды и почвы, а также их лабораторных исследований, и будет продолжаться до полного завершения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Результаты экспертиз будут доведены до сведения сельских и районных советов, участковых инспекторов милиции и средств массовой информации.

Напомним, 17 июля Кабмин создал комиссию по расследованию причин аварии во Львовской области, где вследствие схождения с рельс поезда, перевозившего фосфор, произошло самовоспламенение этого вещества. Комиссию возглавил вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК.