В Украине за решетку попадает лишь каждый двадцатый взяточник

В 2010 году органы МВД выявили 1702 подозреваемых во взяточничестве. Но за этот же период украинские суды лишили свободы только 99 человек по соответствующей статье.

Об этом сообщает журнал WEEKLY.UAсо ссылкой на данные аппарата Верховного Суда.

В частности, в 2010 году украинские суды рассмотрели дела в отношении 910 лиц, подозреваемых во взяточничестве. Из этого количества 811 представших перед судом либо избежали ответственности, либо получили наказание, не предусматривающее заключения.

Так, в отношении 126 обвиняемых дела по разным причинам были закрыты, еще 10 суды оправдали. В отношении 479 человек суды вынесли приговоры, предусматривающие освобождение от наказания с испытательным сроком. Кроме того, на 175 обвиняемых были наложены штрафы, 5 воспользовались правом на амнистию.

Таким образом, лишь 99 человек, то есть менее 6% от общего количества, были лишены свободы на определенный срок.

«Наивно полагать, что все они отсидят полные сроки. Как показывает практика, зачастую суды высших инстанций становятся на сторону коррупционеров или же государство отпускает «неопасных» правонарушителей ко Дню Независимости», – говорится в публикации WEEKLY.UA.

Председатель Совета судей Петр ПИЛИПЧУК считает, что проблема благосклонности государства ко взяточникам исходит из того, что обычно правоохранительные органы задерживают нарушителей за небольшие взятки.

«Проблема не в судопроизводстве, проблема в том, что правоохранители выводят на чистую воду «мелочь». Например, сельский голова возьмет за что-то 50 грн… А таких дел большинство», — рассказал WEEKLY.UA П.ПИЛИПЧУК.

Так, из упомянутых 910 представших перед судом взяточников лишь 15 человек проходили по самой строгой части ст. 3 368 Уголовного кодекса, под которую подпадают лица, требовавшие взятку в особо крупном размере (более 8500 грн.), или же лица, занимающие «ответственное положение», — прокуроры, следователи, руководители органов государственной службы и их заместители, главы местных советов и т.д.