Кабмин предлагает усовершенствовать процедуру конфискации

Правительство предлагает внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона был принят сегодня, 21 сентября, на заседании Кабинета министров.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, соответствующий проект закона разработало Министерство юстиции в выполнение рекомендаций, предоставленных нашему государству Группой государств против коррупции (GRECO).

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что одной из рекомендаций GRECO Украине было рекомендовано принять новые правила конфискации и ареста доходов, полученных преступным путем, которые бы позволяли применять эти меры не только к прямым, но и к непрямих (конвертированным) доходам, осуществлять эквивалентную конфискацию и конфискацию доходов третьего лица в соответствии с Уголовной конвенцией по борьбе с коррупцией.

На сегодняшний день, пояснил министр юстиции, действующим уголовным законодательством в Украине предусмотрены два вида конфискации: конфискация имущества как вид уголовного наказания и возможность назначения специальной конфискации за отдельные преступления, среди которых нарушение авторского права и смежных прав, контрабанда, ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и др. При этом применение специальной конфискации допускается только к имуществу, которое использовалось с целью совершения преступления или было предметом преступления, и исключительно после вступления в законную силу обвинительного приговора.

Положениями же принятого законопроекта предлагается определить единый подход к применению специальной конфискации, в частности, Уголовный кодекс предлагается дополнить новым разделом "Специальная конфискация", нормы которого будут императивными и универсальными.

Так, специальная конфискация будет применяться судом независимо от совершенного преступления и обязательно во всех случаях, когда деньги, ценности и иное имущество были получены в результате совершения преступления; предназначались для финансирования и материального обеспечения преступлений; были предметом преступления; использовались в качестве средства или орудия совершения преступления.

При этом, в отличие от действующих положений Кодекса, изменениями к Уголовному кодексу предлагается применить специальную конфискацию и в случаях, когда лицо не подлежит уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, либо неподсудностью, либо освобождается от уголовной ответственности или наказания по нереабилитирующим основаниям.

Также проектом предлагается усовершенствовать законодательство в части конфискации вещественных доказательств, которые могут быстро испортиться или утратить свою ценность, или хранение которых нуждается в значительных средствах. Такие вещественные доказательства будут немедленно сдаваться соответствующим организациям для реализации. А в случае, когда возникнет необходимость в их возвращении, организации, которые их получили, будут возвращать взамен такое же имущество или будут оплачивать его стоимость по государственным регулируемым ценам или отпускным ценам производителя. Порядок передачи, оценки и реализации таких вещественных доказательств, возвращения или уплаты их стоимости владельцу или законному владельцу будет устанавливаться Кабинетом министров Украины.

Как известно, разработка проекта Закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины по усовершенствованию процедуры осуществления конфискации" была предусмотрена Национальным планом по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Национальный план был утвержден Указом Президента Украины 22 апреля 2011 года.