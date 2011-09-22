Украина все дальше от Европы по сердечной смертности

В Украине высокие показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям обусловлены образом жизни населения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал доктор медицины, профессор кардиологии сердечно-сосудистых заболеваний, руководитель и профессор отдела кардиологии в университете Franche-Comte-Besancon, почетный профессор ІІ Медицинского университета Шанхая и университета Zhujiang (КНР), почетный профессор медфакультета Дакар (Республика Сенегал), член редколлегии «European Heart Journal», соредактор «EuroIntervention» Жан Пьер БАССАН.

Он подчеркнул, что в настоящее время существуют современные эффективные методы лечения острого коронарного синдрома (ОКС), который трансформируется либо в инфаркт миокарда, либо ограничивается развитием нестабильной стенокардии – состояниями высоко риска для больного, требующими современной интенсивной терапии. В тоже время, подчеркнул специалист, важную роль в возникновении ОКС играют условия жизни человека.

“Мы знаем, что является предиктором развития этой болезни... Распространенность такого заболевания в Восточной Европе гораздо больше, чем в Западной. Т.е. это не генетически обусловленное заболевание, это всего лишь образ жизни. Т.е. это фактически вопрос образа жизни, поэтому в одних странах это заболевание существует, а в других – оно практически отсутствует”, - заверил Ж.БАССАН.

Он сказал, что все причины, которые ведут к образованию тромба в артерии, можно предупредить. “Это в частности, гипертензия, диабет, повышенный холестерин в крови, курение, и малоподвижный образ жизни. Поэтому основной посыл для всех людей можно уложить в шесть слов: "не курить - меньше есть - больше ходить”, т.е. достаточная физическая активность - это рекомендации по образу жизни. И если вы все это выполняете, то риск развития у вас такого заболевания снижается на 85%”, - заверил профессор.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, зав.кафедрой внутренней медицины № 2 Национального медуниверситета им.А.Богомольца Екатерина АМОСОВА проинформировала, что более 60% населения Украины на сегодняшний день умирает именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Основная причина смерти - либо инфаркт, либо инсульт.

“20 лет назад разница в динамике смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в абсолютных цифрах между Украиной, Россией, Польшей и Западной Европой, например, Германией, была в 2 раза. Однако, за последние двадцать лет смертность уменьшилась в Западной Европе. Польша, которая была на уровне Украины и России, ухитрилась ее снизить и приблизится к Западной Европе. В то время как в Украине и России смертность выросла. То есть мы имеем отрицательную динамику уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которая, на мой взгляд, является проблемой национальной безопасности Украины”, - прокомментировала она.

Одной из основных задач перед государством для улучшения ситуации она видит именно предупреждение “сосудистых катастроф”.

“Путь предупреждения является более эффективным, потому что требует меньших затрат и приносит больший результат”, - заверила Е.АМОСОВА.

Также по ее словам, нужно обеспечить своевременное и обоснованное лечение, раннюю диагностику микроинфарктов.

“Но закончить я все же хочу профилактикой. Если взять цифры, что смертность от инфаркта миокарда составляет около 50%, при том, что летальность в стационаре – 10-14%... Основная масса умирает вне стационара, что подчеркивает важность профилактики”, - отметила Е.АМОСОВА.

В качестве профилактики для упреждения ОКС специалисты не советуют принимать аспирин, что часто практикуется среди населения Украины, поскольку этот препарат увеличивает риск внутричерепного кровоизлияния, в особенности у женщин.

А вот употребление алкоголя в небольших количествах, по их словам, реально предупреждает инфаркт миокарда. “Но важно количество. Я это говорю достаточно серьезно, потому что люди, которые принципиально не употребляют ни капли спиртного вообще - у них риск инфаркта миокарда выше. Это 7 лет назад исследование показало”, - сказала Е.АМОСОВА.