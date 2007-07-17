На место техногенной аварии на Львовщине прибыли химические войска

Во Львовскую область на место аварии грузового состава, перевозившего желтый фосфор, прибыли спецподразделения химических войск Самборской военной части.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, войска прибыли для проведения дезактивации загрязненной территории.

По его словам, поступает информация, о том, что из пораженных населенных пунктов продолжается постепенная эвакуация населения, большинство жителей прилегающих к месту аварии сел самостоятельно выезжают в другие районы или к родственникам.

На данное время причины аварии остаются неизвестны, областные власти и экологические службы также пока не дают ответа на вопрос о возможной угрозе для окружающей среде и о влиянии испарений фосфора на людей.

По информации источников во Львовской облгосадминистрации, в больницы Бужского и Радеховского района, а также в сельские медицинские пункты обращается население с жалобами на головокружение, рвоту, расстройства желудка. Официальной информации о каких-то массовых поражениях людей на данное время нет.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бужском районе Львовщины на перегоне Красне-Ожидов сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного состава. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.

При тушении пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бужского района, где проживает 11 тысяч лиц, а также отдельные территории Радехивского и Бродовского районов области. В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. Из 6 населенных пунктов Бужского района временно отселены около 800 жителей. Госпитализированы 14 пострадавших.

На месте катастрофы находится министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, в тесной координации работают министерства обороны и здравоохранения.