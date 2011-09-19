Водитель Chevrolet, сбивший утром в Киеве трех пешеходов, был пьян

35-летний водитель Chevrolet, сбивший сегодня в Киеве трех пешеходов, находился в нетрезвом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины в столице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 9 часов водитель красного Chevrolet Lacetti на пешеходном переходе сбил трех человек и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Петропавловской. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Позже водитель Chevrolet Lacetti был задержан. По данным милиции, автомобиль, который совершил наезд на пешеходов, был выявлен в одном из дворов. Самого водителя задержали в его квартире.