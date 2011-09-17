Бойко: Украина станет экспортером сланцевого газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО считает, что Украина через 7-10 лет станет экспортером сланцевого газа. Об этом он заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Через 7-10 лет по оценкам консалтинговых компаний, которые проводили у нас исследования, мы превратимся в экспортера газа, и наша ГТС будет качать наш газ в направлении, которое будут востребовано», - заявил Ю.БОЙКО.

Он сообщил, что по консервативным оценкам западных компаний запасы сланцевого газа в Украине составляют около 5 трлн. кубометров, а запасы угольного метана - еще больше.

При этом Ю.БОЙКО, комментируя заявление пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что украинскую газотранспортную систему можно будет демонтировать, если не будет подтверждения России о продолжении транзита газа в Европу, заявил, что для подобных заключений оснований нет.

«Такой радикальный сценарий нам не грозит, поскольку мы рассчитываем заполнить ее собственным газом», - заявил Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что в Киеве 29 сентября при участии представителей Еврокомиссии пройдет конференция по модернизации украинской ГТС, а в конце ноября всемирная конференция по вопросам добычи сланцевого газа в Европе.

«Это свидетельствует о том, что наибольшие запасы сланцевого газа всеми компаниями рассматриваются именно у нас», - отметил Ю.БОЙКО.