Яценюк поехал в Брюссель

Сегодня министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК начал рабочий визит в Брюссель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе визита А.ЯЦЕНЮК встретится с Комиссаром ЕС по вопросам внешних сношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Комиссаром ЕС по вопросам торговли Петером МЕНДЕЛЬСОНОМ и Высоким Представителем ЕС по вопросам общей внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Во время пребывания в Брюсселе А.ЯЦЕНЮК также примет участие в круглом столе под эгидой Европейского политического центра по проблематике Европейской политики соседства.