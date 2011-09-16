«Ненасильственную смерть» судьи в Киеве уже называют убийством

Оболонское райуправления столичной милиции возбудило уголовное дело по факту преднамеренного убийства в связи с гибелью при невыясненных до конца обстоятельствах судьи Киевского административного апелляционного суда Оксаны Дурицкой, установив, в то же время, троих людей, которые находились вместе с ней в день смерти.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью МВД Украины в г. Киеве.

«В результате доследственной проверки по факту смерти судьи Киевского административного апелляционного суда открылись новые обстоятельства. Установлены три человека, которые отдыхали вместе с ней в тот день. С ними сейчас проводятся соответствующие следственные действия. Для проведения полной и всесторонней проверки относительно причин и обстоятельств смерти судьи Оболонским райуправлением возбуждено фактовое уголовное дело по статье «преднамеренное убийство», - отметили в столичном главке милиции.

По данным милиции, трое установленных граждан являются местными жителями и не имеют никакого отношения к судебной системе.

Напомним, вчера в милиции утверждали, что никаких следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, тело 33-летней судьи Киевского апелляционного административного суда Оксаны Дурицкой найдено в заливе Собачье Устье в Оболонском районе столицы. Ее тело люди нашли еще 7 сентября, однако установить личность не было возможности, поскольку среди вещей погибшей, которые она оставила на берегу, не было каких-либо документов.