Премию им. А.Довженко получат кинорежиссеры Кохан и Мащенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 908/2011 «О присуждении Государственной премии Украины имени Александра Довженко в 2011 году».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

На основании представления Комитета по Государственной премии Украины имени Александра Довженко, за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства Президент постановил присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2011 года кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств Украины, народному артисту Украины Григорию КОХАНУ и кинорежиссеру, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, академику Национальной академии искусств Украины, народному артисту Украины Николаю МАЩЕНКО.

Этим указом на 2011 год размер Государственной премии Украины имени Александра Довженко установлен в размере ста тысяч гривен.