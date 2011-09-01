Пенсионер пожаловался, что ему по окнам стреляют снайперы

Работники Суворовского райотдела милиции г. Херсона изъяли у местного пенсионера 22 предмета, похожие на пистолеты кустарного производства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД в Херсонской области поздно вечером 30 августа в дежурную часть Суворовского райотдела милиции позвонил по телефону 58-летний житель Таврического микрорайона, и сообщил, что его хотят убить.

На место события немедленно выехала следственно-оперативная группа. Заявитель пригласил милиционеров в квартиру и сообщил, что каждый вечер со стоянки, которая расположена перед подъездом, по его окнам стреляют снайперы из автоматов. Однако при осмотре окон, оперативники не нашли следы пуль. В целом поведение хозяина вызывало сомнения в его адекватности, поскольку он постоянно говорил об оружии и преследовании. Вся квартира мужчины была похожа на слесарную мастерскую.

Расспросив пенсионера, оперативники узнали, что он коллекционирует оружие. Мужчина продемонстрировал правоохранителям свою коллекцию оружия и разные приборы для его изготовления. Оказалось, что пенсионер, имея образование токаря, сам изготавливал пистолеты и патроны.

В результате у него были изъяты 22 предмета, похожие на пистолеты кустарного производства (без номеров и маркировок), 6 устройств, похожих на глушители, 4 предмета, похожих на шариковые ручки с устройствами для отстрела патронов, и 243 предмета, похожих на патроны кустарного производства (без калибра и маркировок).

Мужчина согласился добровольно сдать все оружие, которое было отправлено на экспертизу.

Относительно пенсионера будет проводиться психиатрическая экспертиза. Если результаты экспертизы покажут, что он вменяем, а его изделия – оружие, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.263 Криминального кодекса Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” (предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).