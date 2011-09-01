Королевская: нужно решить пять задач

Глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступила перед студентами и преподавателями экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко с лекцией на тему «Будущее Украины: к конкурентоспособности через реформы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета, в своем выступлении Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что Украина обладает огромным потенциалом. «У нас значительные трудовые, природные, энергетические, земельные ресурсы. У нас уникальное географическое положение. Эффективное использование этого огромного потенциала могло бы сделать Украину не просто богатой, а очень богатой страной», - сказала она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, главная задача - вывести экономику на новый уровень развития. Для этого нужно решить пять задач: «Во-первых, это борьба с бедностью и формирование среднего класса. Во-вторых, это преодоление негативных демографических тенденций. В–третьих, преодоление коррупционной системы, неэффективной бюрократии. В–четвертых, – улучшение бизнес-климата и детенизация экономики. В-пятых – инновации и модернизация украинской экономики. Ставка на продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости».

По информации пресс-службы, встреча Н.КОРОЛЕВСКОЙ закончилась ответами на вопросы студентов, которые носили острый характер и касались широкого круга вопросов: о пенсионной реформе, о свободной купле-продаже земли, о борьбе с коррупцией в стране. В заключение троих студентов, задавших самые интересные вопросы, и еще троих, которые сделали самые интересные предложения по реформированию национальной экономики, Н.КОРОЛЕВСКАЯ пригласила на открывающийся 2 сентября в Киеве Форум деловых людей.

Напомним, также сегодня с лекцией перед студентами Национального университета им. Т.Шевченко выступил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.