Под Киевом милиционеры подрались с водителем

11 июля в дежурную часть Киево-Святошинского райотдела (Киевская область) поступило сообщение о драке на автодороге Музычи – Княжичи между водителями легкового автомобиля и рейсового автобуса, после которого водитель иномарки с места происшествия исчез.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, лица участников инцидента были установлены работниками ГУМВД Украины в Киевской области в результате розыскных мероприятий.

В ходе проверки выяснилось, что инспектор патрульной службы Киево-Святошинского РО сержант милиции Сергей П. вместе со своим коллегой старшим сержантом милиции Евгением Г. после суточного наряда ехали на частном легковом автомобиле через село Музычи. Впереди двигался автобус «ЛАЗ», который якобы осуществил маневр, расцененный стражами порядка как аварийно опасный. Милиционер обогнал автобус, перегородил ему движение и заставил остановиться. В дальнейшем между участниками инцидента возник спор, переросший в драку. В ходе конфликта его участниками были разбиты окна как автобуса, так и легковушки. При этом оба работника милиции, принимавшие участие в драке, сорвали с автобуса номерной знак. После этого работники милиции на своем автомобиле покинули место события.

По данному факту проводится служебная проверка, в том числе при участии работников службы внутренней безопасности. По ее завершению материалы будут направлены на рассмотрение в органы прокуратуры.