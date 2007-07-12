Сегодня Европарламент обсудит украинский вопрос

Парламент Европейского союза обсудит сегодня доклад по Украине депутата Михала Томаша Камински. В документе содержатся рекомендации Еврокомиссии относительно переговоров с Киевом о заключении нового усиленного соглашения.

По мнению экспертов, значительных изменений во время дискуссии в документ внесено не будет, передает Немецкая волна. Ведь он уже был согласован во время заседания комитета по иностранным делам Европарламента. По словам председателя группы парламентского сотрудничества Украина-ЕС Адриана Северина, в докладе евродепутаты отмечают, что в Украине недостает сильной парламентской демократии. “Я должен заметить, что в настоящем документе, мы очень отмечаем необходимость внедрения лучшего механизма рычагов и противовесов", – сказал Северин. По утверждению депутата, он и его коллеги очень обеспокоены тем, что, в соответствии с украинской конституцией, парламент может на протяжении длительного времени быть недееспособным. “Если это есть правильная трактовка Основного закона, которую предоставляют украинские властьимущие, значит с конституцией в Украине большие проблемы. Для демократий неприемлемо оставаться без дееспособного парламента”, - говорит Северин. Именно поэтому, по его мнению, нужно создать лучшие конституционные границы для государства.