Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Три политические партии и избирательные блоки победили бы на выборах в Верховную Раду, если бы они проводились в ближайшее воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром общественно-информационных технологий “Социальная перспектива”, которые сегодня представил в УНИАН доктор философских наук, руководитель департамента политических исследований “Центра “Социальная перспектива” Валерий ЗАГОРОДНЮК.

В частности, на вопрос “Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее воскресенье, то за какую партию или блок партий вы бы проголосовали?”, 26,2 опрошенных выразили готовность отдать свои голоса за Партию регионов, 23,1% - за БЮТ-23,1%, 13% - за блок “Наша Украина-Народная самооборона”. Неплохие шансы на преодоление трехпроцентного барьера имеет КПУ-2,7%, отметил В.ЗАГОРОДНЮК.

За Прогрессивную социалистическую партию Украины отдали бы голоса 1,9%, Социалистическую партию Украины - 1,1%, Народную партию - 1,4%, другие партии и блоки - 2,5%, против всех проголосовали бы 4,7%, не пошли бы голосовать - 12,2%, не определились - 11,2%.

В.ЗАГОРОДНЮК отметил, что “помаранчевые” в сумме получат больше голосов, чем “красно-голубые”: БЮТ и мегаблок “Наша Украина - Народная самооборона” 36,1%, а Партия регионов и КПУ - 2 8,9%.

Кроме того, среди респондентов, которые не определились со своими электоральными вкусами (11,2%), значительное количество тех, которые колеблются в своем выборе между БЮТ и “Нашей Украиной”.

Также, отметил В.ЗАГОРОДНЮК, если бы избирательный бюллетень имел несколько другой формат, то есть если бы “Наша Украина”, “Народная самооборона” и “Украинская правица” шли на выборы отдельно, то, как свидетельствуют данные опросы, голоса избирательного объединения далеко не тождественны простой арифметической сумме голосов, которые бы набрали отдельные участники избирательных соревнований. Если бы отмеченные субъекты шли на выборы отдельно, то в сумме они бы получили несколько больший процент голосов, а именно - 15,7%. При этом электоральный взнос “Нашей Украины” составлял бы 11,4%, “Народной самообороны” - 3,1%, “Украинской правицы” - 1,2%.

В.ЗАГОРОДНЮК отметил, что в целом электоральная база партий и блоков выглядит достаточно устоявшейся. Наиболее стабилен электорат КПУ, сторонники которой (87,3%) полностью уверены, что будут голосовать именно за эту партию, в целом уверены 12,7%, совсем не уверены и затруднились ответить 0%.

Среди фаворитов парламентских гонок устойчивость электората выглядит таким образом: Партия регионов - вполне уверены - 73,8%, в целом уверены - 25,5%, совсем не уверены - 0,6%, затруднились ответить - 0,1%. БЮТ - полностью уверены 66,5%, в целом уверены - 30,4%, совсем не уверены - 1,6%, затруднились ответить - 1,5%. “Наша Украина” – полностью уверены 51,6%, в целом уверены - 45,4%, совсем не уверены - 1,1%, затруднились ответить - 1,9%. “Следовательно, электорат Партии регионов является более стабильным, чем у его главного конкурента БЮТ”, - подытожил В.ЗАГОРОДНЮК.

Он также отметил, что наблюдается некоторое переливание голосов от Партии регионов к ее леворадикальным конкурентам - ПСПУ и КПУ. Кроме того, на Востоке и Юге страны наиболее высокий процент респондентов, которые не будут принимать участия в выборах или будут голосовать против всех.

В.ЗАГОРОДНЮК также отметил, что все партии и блоки имеют определенный электоральный резерв за счет тех респондентов, которые еще не определились со своими предпочтениями (11,2%). По его словам, больше оснований рассчитывать на данный резерв имеют фавориты избирательной гонки. Впрочем, В.ЗАГОРОДНЮК отметил, что среди тех, кто еще не определился на сегодня, преобладают сторонники помаранчевого политического сектора.

Опрос проводился 5-10 июля 2007 года во всех областях Украины, всего опрошено 2400 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.