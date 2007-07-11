Азаров просит МВД и ГПУ разобраться с печатью ”Урядового кур`єра”

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ просит Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел провести расследование обстоятельств препятствования газете «Урядовий кур’єр» в обнародовании закона о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Впервые в истории существования официального правительственного издания номер не вышел в свет в полном объеме. Таким образом, определенные силы боролись с обнародованием закона о государственных закупках, который положил бы конец беспрецедентной коррупции и безответственности в этой сфере», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер считает, что спецслужбы грубо вмешались в процедуру. «С согласия правительства я обращаюсь к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Министерству юстиции с просьбой провести тщательное рассмотрение обстоятельств препятствования выхода в свет правительственного издания и материалы передать на рассмотрение правительства», - добавил он.

Одновременно Н.АЗАРОВ поручил Министерству юстиции разработать соответствующие нормативные акты правительства по урегулированию существующих проблем в сфере государственных закупок.

Как сообщал УНИАН, номер “Урядового кур’єра” от 7 июля вышел очень ограниченным тиражом в связи с тем, что народный депутат от оппозиции и сотрудник СБУ на основании судебного определения о запрете публиковать текст Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятого Верховной Радой 19 июня, заблокировали процесс печати (по разным версиям – от 10 до 3 тыс. экземпляров)

В то же время, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявил, что в “Урядовому кур’єрі” должна была быть опубликована информация пресс-службы Верховной Рады относительно высказываний Президента Украины о законе о госзакупках, а также в газете должны были быть напечатаны фотокопии текста этого закона. Речь идет не о тексте закона и не о вступлении его в силу, а всего лишь о фотокопиях, подчеркнул министр Кабинета министров.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 5 июля, обнародованным 6 июля, приостановил на период до открытия первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва действия Указа Президента Украины от 10 июня 1997 года №503 «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу» в части, касающейся официального обнародования законов и других актов Верховной Рады Украины. Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.