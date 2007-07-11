Украинцы наделали шороху в Италии

Во вторник украинцы оказались в центре внимания итальянских стражей порядка. На украинском рынке в Неаполе полиция изъяла товары, которые продавались там без разрешения.

Как сообщает Немецкая волна, во время операции полицией и карабинерами было изъято 300 килограммов фальсифицированных напитков и продуктов питания, а также несколько больших сумок с медикаментами, которые не имели надлежащих документов. У одного продавца одежды, который также не имел права на продажу, был изъят весь товар. Как объяснили журналистам карабинеры, целью операции был контроль над законностью торговли на рынке, а также наведение порядка в интересах местных жителей. Несколько недель назад рынок стал причиной конфликта между украинскими торговцами и жителями района, которые жаловались, что базар у железнодорожного вокзала осложняет проезд машин и создает пробки на прилегающих улицах. Кроме того, отмечают неаполитанцы, именно здесь полтора года тому назад двое неизвестных застрелили украинского гражданина. По одной из версий, этот инцидент произошел именно из-за того, что товар украинца зацепил автомобиль, который проезжал рядом.