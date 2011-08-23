Прокурор Киева жалуется, что нардепы не ходят на допросы

Народные депутаты отказываются приходить на допросы к следователю по делу о драке в Верховной Раде в апреле 2010 года.

Об этом заявил прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

Отвечая на вопрос, как продвигается расследование дела, которое прокуратура Киева возбудила по факту драки в Верховной Раде в конце апреля этого года, А.МЕЛЬНИК сказал: «Это самое непростое дело. Надо опросить еще несколько десятков парламентариев, чтобы установить истину. Но мы столкнулись с тем, что депутаты по тем или иным причинам не приходят в прокуратуру к следователю».

«А это тормозит работу по установлению всех обстоятельств», - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2010 года в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, осуществленного группой отдельных народных депутатов Украины (согласно ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).