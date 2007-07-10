Правоохранители раскрыли схему хищения Чернобыльских средств

В Житомирской области правоохранители разоблачили схему хищения должностными лицами бюджетных средств, которые выделялись на реализацию Чернобыльских программ.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

"Речь идет в частности о бюджетных деньгах, которые выделялись в соответствии с программами, в том числе и Чернобыльскими, на перезащелачивание почв на территории северных районов Житомирской области, а также хищении денег, выделенных для удешевления коротко- и долгосрочных кредитов", - сообщил УНИАН начальник УМВД Украины в Житомирской области Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

По его словам, Овруцкая межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководителя одного из сельскохозяйственных обществ Овруцкого района.

Этот служащий с целью незаконного получения бюджетных средств, которые выделялись государством на оплату работ по перезащелачиванию земель, изготовил заведомо ложные официальные документы о принятии работ по химической мелиорации земель вблизи сел Корчивка и Черепин для выпаса крупного рогатого скота, которые фактически не выполнялись.

Получив 34 тыс. грн. целевых бюджетных средств для проведения запланированных работ, служащий использовал их по собственному усмотрению - не по назначению.

Материалы этого уголовного дела направлены в суд.