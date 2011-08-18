Черноморский флот РФ в Севастополе действует как коммерческая структура?

Крымская организация Украинской народной партии призывает правоохранительные органы и органы прокуратуры в силовом порядке взыскать с Черноморского флота Российской Федерации все его долги перед украинским бюджетом, Пенсионным фондом и гражданами Украины с учетом многолетней пени.

С этим заявлением выступил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии.

По его словам, российский флот оплатил лишь часть задолженности перед Пенсионным фондом Украины, что составляет небольшую часть общего долга перед Государством Украина.

Комментируя сообщение пресс-службы прокуратуры Севастополя о том, что Строительное управление ЧФ РФ возместило задолженность перед Пенсионным фондом Украины в размере 5 миллионов 600 тысяч гривен, О.ФОМУШКИН заявил: «Строительное управление ЧФ РФ и ОАО "Лазаревское адмиралтейство", которое также имеет российскую юрисдикцию и находится в процедуре банкротства, задолжали Пенсионному фонду Украины в городе Севастополе более 12 млн. грн., а долг флота перед городом составляет более 20 млн. грн. До сих пор не погашены все долги по зарплате перед севастопольцами - гражданами Украины».

Он убежден, что такое погашение долгов перед Пенсионным фондом Украины – лишь политическая пиар-акция Черноморского флота, цель которой - отвлечь внимание от настоящих махинаций российского флота в Севастополе».

«Недавно севастопольская власть дала разрешение на строительство якобы жилья для российских военнослужащих - 1265 квартир, которые будут построены на протяжении двух лет в бухте Казачья, а в действительности большинство из них будет продано по коммерческой цене», – от метил О.ФОМУШКИН.

«Черноморский флот РФ действует в Севастополе как простая коммерческая структура, которая, зарабатывая миллионы, пытается скрывать доходы и не платить налоги. Российский флот базируется на территории Украины на правах аренды, и как какое-либо юридическое лицо, арендующее помещение или территорию, обязано платить все отчисления в центральный и местный бюджеты и в Пенсионный фонд», – отметил О.ФОМУШКИН.

По убеждению председателя Крымской организации УНП, «если Москва не рассчитается со всеми долгами флота перед Украиной, правоохранительные органы Украины имеют право конфисковать имущество Черноморского флота Российской Федерации».