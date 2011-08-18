Черноморский флот РФ в Севастополе действует как коммерческая структура?

13:13, 18 августа 2011
Общество
2555

УНП требует погасить долги

Крымская организация Украинской народной партии призывает правоохранительные органы и органы прокуратуры в силовом порядке взыскать с Черноморского флота Российской Федерации все его долги перед украинским бюджетом, Пенсионным фондом и гражданами Украины с учетом многолетней пени.

С этим заявлением выступил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии.

По его словам, российский флот оплатил лишь часть задолженности перед Пенсионным фондом Украины, что составляет небольшую часть общего долга перед Государством Украина.

Комментируя сообщение пресс-службы прокуратуры Севастополя о том, что Строительное управление ЧФ РФ возместило задолженность перед Пенсионным фондом Украины в размере 5 миллионов 600 тысяч гривен, О.ФОМУШКИН заявил: «Строительное управление ЧФ РФ и ОАО "Лазаревское адмиралтейство", которое также имеет российскую юрисдикцию и находится в процедуре банкротства, задолжали Пенсионному фонду Украины в городе Севастополе более 12 млн. грн., а долг флота перед городом составляет более 20 млн. грн. До сих пор не погашены все долги по зарплате перед севастопольцами - гражданами Украины».

Он убежден, что такое погашение долгов перед Пенсионным фондом Украины – лишь политическая пиар-акция Черноморского флота, цель которой - отвлечь внимание от настоящих махинаций российского флота в Севастополе».

«Недавно севастопольская власть дала разрешение на строительство якобы жилья для российских военнослужащих - 1265 квартир, которые будут построены на протяжении двух лет в бухте Казачья, а в действительности большинство из них будет продано по коммерческой цене», – от метил О.ФОМУШКИН.

«Черноморский флот РФ действует в Севастополе как простая коммерческая структура, которая, зарабатывая миллионы, пытается скрывать доходы и не платить налоги. Российский флот базируется на территории Украины на правах аренды, и как какое-либо юридическое лицо, арендующее помещение или территорию, обязано платить все отчисления в центральный и местный бюджеты и в Пенсионный фонд», – отметил О.ФОМУШКИН.

По убеждению председателя Крымской организации УНП, «если Москва не рассчитается со всеми долгами флота перед Украиной, правоохранительные органы Украины имеют право конфисковать имущество Черноморского флота Российской Федерации».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter