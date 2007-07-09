В Буэнос-Айресе снег выпал впервые за 79 лет
23:38, 09 июля 2007Общество
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Теперь уж мало кто помнит предыдущий
|Фото Reuters
Во вторник Аргентина отмечает национальный праздник - День независимости, и многие аргентинцы в шутку называют снег подарком Всевышнего.
Большинство жителей аргентинской столицы, которая находится в субтропической зоне, где средняя годовая температура воздуха составляет 15 градусов выше нуля, увидели снег впервые в жизни.
На этот час температура воздуха понизилась до одного градуса тепла.
По данным метеорологической службы Аргентины, последний раз снег выпал в Буэнос-Айресе 27 июля 1928 года.
Дорожная полиция обратилась к автомобилистам по возможности воздержаться от поездок и ограничила скорость движения до 40 километров в час.
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