В Буэнос-Айресе снег выпал впервые за 79 лет

Необычное явление наблюдают в эти часы десятки тысяч жителей аргентинской столицы: впервые за последние 79 лет на Буэнос-Айрес обрушился настоящий снегопад, сообщает РИА "Новости"

Во вторник Аргентина отмечает национальный праздник - День независимости, и многие аргентинцы в шутку называют снег подарком Всевышнего.

Большинство жителей аргентинской столицы, которая находится в субтропической зоне, где средняя годовая температура воздуха составляет 15 градусов выше нуля, увидели снег впервые в жизни.

На этот час температура воздуха понизилась до одного градуса тепла.

По данным метеорологической службы Аргентины, последний раз снег выпал в Буэнос-Айресе 27 июля 1928 года.

Дорожная полиция обратилась к автомобилистам по возможности воздержаться от поездок и ограничила скорость движения до 40 километров в час.