Чиновник «Сумыгаза» погиб, когда оперся на ружье на охоте

В Бурынском районе Сумской области в день открытия охоты, 13 августа, в урочище Петуховка погиб 55-летний начальник структурного подразделения ПАО «Сумыгаз».

По словам других охотников, он в топком месте попытался опереться на ружье и случайно нажал курок, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

Бурынским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). Отрабатывается также версия о преднамеренном убийстве.

На месте происшествия работает оперативная группа, проводятся следственные действия, в том числе баллистическая экспертиза, результаты которой и должны дать ответ на вопрос, было ли происшедшее несчастным случаем.

Как сообщал УНИАН, в Украине 13 августа в 17 областях начался сезон охоты на пернатую дичь, что связано со снижением пожарной опасности на их территории. В день открытия охоты 36-летний киевлянин случайно застрелил 36-летнего жителя Обухова.