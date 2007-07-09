Фермер убил одного из трёх грабителей

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 53-летний фермер застрелил на территории усадьбы своего соседа одного из трех напавших грабителей.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Одесской области.

По словам руководителя ЦОС Ольги БОГАЧЕНКО, «в фермерский дом внезапно ворвались три человека в масках и под угрозой применения пистолетов отобрали у хозяина 3,8 тыс. грн.» Услышав крики о помощи, на место происшествия прибежал 53-летний сосед потерпевшего, держа наготове зарегистрированное в милиции ружье. В короткой схватке сосед-фермер смертельно ранил одного из напавших, остальные на двух мопедах скрылись.

Погибшим оказался 28-летний неработающий житель соседнего пгт Сергеевка. В его доме сотрудники милиции изъяли вещественные доказательства: брошенные грабителями пневматический пистолет, маску и сумку с отобранными деньгами. Поблизости находились два мопеда 21-летнего и 29-летнего нападавших, жителей того же пгт Сергеевка. Оба задержанных работали охранниками на местном предприятии.