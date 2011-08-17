В Макеевке родителям учеников конфликтных школ грозят увольнением

В городе Макеевке Донецкой области родителям учеников закрывающихся школ на работе угрожают увольнением и лишением зарплаты в случае, если они не заберут документы своих детей и не переведут их в другие рекомендуемые учебные заведения.

Об этом корреспонденту УНИАН при личной встрече сообщили родители учеников Макеевских школ №№ 3, 27 и 100, относительно работы которых еще идут судебные разбирательства.

Родители напомнили, что сейчас они отстаивают свою позицию в судах, и действия горсовета по закрытию данных школ приостановлено постановлением Донецкого апелляционного суда. Однако, по их словам, все эти три школы, вопреки закону, не ведут подготовку к новому учебному году.

Кроме того, буквально со вчерашнего дня на предприятиях города, где работают родители учеников этих учебных заведений, со стороны руководства начали поступать угрозы в их адрес.

По словам родителей, они получают угрозы со стороны своего начальства, работая на разных предприятиях - в городских медицинских учреждениях, детских садиках, на шахтах, в горводоканале, гортеплосети.

«На работе идет давление на родителей. Руководители говорят, чтобы мы забирали документы детей из своих закрывающихся школ и несли их туда, куда велит нам власть. Нам сказали, что в случае неповиновения мы и зарплаты не увидим, и работы лишимся, и рекомендации у нас будут такие, что потом нигде нас на работу не возьмут», - посетовали родители. Они объяснили, что «директора закрывающихся школ сдавали сведения в горисполком о том, где работают родители учеников».

«Мы не ожидали, что власть пойдет на это. Учителя не хотят уходить из школ, и родители пошли в суды, поэтому они вот таким образом решили добить нас… Но родители уже назад не пойдут», - сказали собеседники.

При этом они добавили, что намерены обращаться по этому поводу в прокуратуру. «Мы уже сказали начальнику управления образования Макеевского горсовета Ирине ЛЯХ о том, что если горсовет и райгосадминистрации не прекратят такие действия, то будут коллективные заявления в прокуратуру», - заявили родители учеников Макеевских школ №№ 3, 27 и 100.

Как сообщал УНИАН, в г. Макеевке школы №№ 3, 27 и 100 решением городского совета были закрыты с 1 сентября 2011 года.

Но родители учеников данных учебных заведений подали иски в суды, где оспорили данное решения. В процессе судебных разбирательств по всем названным школам суды постановили остановить решения горсоветов о ликвидации учебных заведений до вынесения решения по сути. Однако, по словам родителей, эти постановления не выполняются, так как из школ преждевременно была вывезена мебель и все школьное имущество. На данный момент родители обеспокоены тем, что эти учебные заведения опустошены и не подготавливаются к новому учебному году.

Справка УНИАН В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой ОГА, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».