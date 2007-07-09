Азарову не нравится, как Ющенко говорил с олигархами

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ не удовлетворен встречей Президента Виктора ЮЩЕНКО с представителями отечественного бизнеса, прошедшей 4 июля.

«Я бы не так строил эти встречи бизнеса с руководством страны» - заявил Н.АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала 8 июля.

Прежде всего, по мнению первого вице-премьера, такие встречи должны заканчиваться конкретными решениями. «Если мы говорим о законодательстве, то надо знать, что вот на встречу вынесены такие-то проекты законов, и мы договорились такие-то проекты провести через Верховную Раду и принять. Если речь идет о нормативных документах - например, кого-то не устраивают транспортные тарифы, я условно говорю, - значит, встреча должна быть закончена рекомендацией правительству в такие-то сроки реализовать политику снижения, повышения или дифференцирования тарифов», - считает Н.АЗАРОВ.

«А говорить «за жизнь», о том, что у нас политическая коррупция, и не привести ни одного факта, люди, обладающие властью, не имеют права. Если ты знаешь, что есть политическая коррупция - приведи факт, что этот народный депутат взял такую-то взятку, и он наказан. Тогда есть смысл. А просто рассказывать о том, о чем говорят домохозяйки, простые люди, власть имущие не имеют права», - убежден Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, он считает, что встреча, прошедшая 4 июля, была полезной. «Встреча с руководителями промышленности - это всегда как бы оценка ситуации, всегда барометр, в каком направлении движется правительство. И мне было приятно, что мы некоторых проблем вообще не поднимали, которые раньше поднимали. Значит, правительство решило эти проблемы», - отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 4 июля В.ЮЩЕНКО провел встречу с представителями крупного национального бизнеса. Главные темы встречи - налоговая реформа и процесс подготовки проекта нового Налогового кодекса, ситуация с соблюдением прав собственности, проблема распространения рейдерства. Участники встречи договорились проводить подобные мероприятия ежеквартально.