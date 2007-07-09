Цены на землю под Киевом падают

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство cо 2 по 8 июля снизилась на 5,64% (на 338 долл.) - до 5 651 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, снижение стоимости земли зафиксировано в Обуховском - на 428 долл. - до 7 598 долл./сотка, Бориспольском - на 100 долл. - до 5 497 долл./сотка, Вышгородском - на 92 долл. - до 5 269 долл./сотка, Бородянском - на 69 долл. - до 2 388 долл./сотка и Макаровском районе - на 55 долл. - до 2 162 долл./сотка.

Рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском районе - на 41 долл. - до 9 106 долл./сотка, Броварском - на 119 долл. - до 4 416 долл./сотка, Васильковском – на 132 долл. – до 4 233 долл./сотка, Кагарлыкском – на 66 долл. – до 1 632 долл./сотка, Фастовском – на 61 долл. – до 1 079 долл./сотка и Барышевском районе - на 35 долл. - до 913 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в 11-ти районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 45%, Бориспольском - 13%, Киево-Святошинском - 12%, Броварском - 10%, Васильковском - 11%, Обуховском - 5%, Вышгородском - 2%, Бородянском районе - 1%, Кагарлыкском районе – 0,8%, Фастовском районе – 0,1%, Барышевском районе – 0,1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 25 июня по 1 июля снизилась на 3,61% (или на 225 долл.) - до 5 990 долл. за сотку.