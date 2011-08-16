Мошенники украли у банка 350 миллионов

В Херсонской области мошенники украли у банка 350 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД в Херсонской области должностные лица закрытого акционерного общества (ЗАО) в течении 2009-2011 года с целью невозвращения денежных средств, полученных ЗАО от коммерческого банка в качестве ипотечной ссуды, заключали фиктивные соглашения о ссудах денежных средств с физическими и юридическими лицами.

В частности, указанные лица в 2009 году в филиале отделения банковского учреждения получили кредит в сумме 350 млн. грн., который не вернули. Отмеченные действия привели к финансовой несостоятельности и кредиторской задолженности ЗАО. В результате мошеннических действий указанных лиц банковскому учреждению был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 350 млн. грн.

По материалам Управления госслужбы по борьбе с экономической преступностью (УГСБЭП) следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст.219 Уголовного кодекса Украины “Доведение до банкротства” (карается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до 3 лет).