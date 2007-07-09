Ющенко рассказал о ночном разговоре с Путиным

Президент Виктор Ющенко поедет в Россию 15-20 августа для встречи с президентом российской Федерации Владимиром Путиным.

"Я поеду в Россию 15-20 августа. В это время президент Путин будет отдыхать Сочи, там мы и встретимся. Обсудим 26 вопросов, подготовленных для заседания комиссии Путин-Ющенко", - сообщил он в интервью "Известиям в Украине".

"Это – полный срез проблем, включающий политику, экономику, социалку. Запрещающие знаки с "дорожной карты" исчезнут, но не полностью. Наши двусторонние отношения настолько объемны и многоплановы, что то в одной, то в другой отрасли возникают нюансы, называемые проблемами. Нам нужно относится к ним без напряжения, без желания все усложнить", - добавил Ющенко.

Президент Украины отметил, что они с российским президентом обсуждают "все самые сложные моменты". "Как коллеге, партнеру и другу я ему признателен за это", - сказал он.

"Мы дошли до самых острых точек. Среди них тема Черноморского флота, определения морской границы и статуса Керченского пролива. Какими бы деликатными ни были эти вопросы, их надо решать. В том числе – и связанные с ними темы использования крымской земли, навигации, частот", - подчеркнул Ющенко.

На вопрос, подарит ли он Путину карту "Тарас Шевченко в Москве", стоящую у него в кабинете, президент Украины ответил: "Не знаю, насколько она ему (Путину) будет дорога…"

"У меня в кабинете, кстати, есть еще одна карта – газовых поставок. Согласно им, Украина расположена ближе всех прочих потребителей к российским месторождениям. Даже ближе Белоруссии, которая получает газ по 80 долларов за тысячу кубометров. Мы же покупаем энергоноситель по 130 долларов", - отметил в то же время Ющенко.

При этом, комментируя идею России поднять цену на газ до 230 долларов, глава Украинского государства сказал: "Дело не в том, какую цену нам называют. Если она реальная – мы заплатим. Вопрос в том, по какому принципу формируется эта цифра, какова в ней политическая составляющая".

"Я начертил Владимиру Путину формулу, по которой высчитывается цена газа. Она зависит от того, как изменяется стоимость альтернативных энергоносителей, будь то хоть уран, хоть уголь, хоть навоз", - отметил Ющенко.

"Мы с Путиным об этом говорили поздно ночью. Он говорил, что сейчас у него идет прием, а когда закончится, он пригласит Христенко и еще раз обсудит с ним формулу. Помню, я тогда ответил: "Владимир Владимирович, мне стыдно, что мы с вами обсуждаем иксы и игреки, вникаем в мелочи, хотя, по идее, должны говорить о глобальных политических процессах, базовых правилах и подходах", - подчеркнул президент.

По словам Ющенко, "когда мы согласимся с правилами формирования цены, мы сможет прогнозировать ситуацию на год вперед".

"Есть поговорка: хочешь получить врага — возьми взаймы. Я не желаю ни брать, ни давать. Я устал узнавать о подорожании российского газа из передовицы газеты "Известия". Цена должна устанавливаться на переговорах", - подчеркнул он.

Украинская правда