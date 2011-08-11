Женщина вместе с шестимесячной дочкой выбросилась с шестого этажа

В Энергодаре Запорожской области 35-летняя безработная местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства своей шестимесячной дочки и самоубийства, выбросилась балкона своей квартиры на шестом этаже.

В итоге женщина и ребенок получили телесные повреждения, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерство внутренних дел Украины.

Они были госпитализированы в больницу, где ребенок вскоре умер.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.