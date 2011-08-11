Женщина вместе с шестимесячной дочкой выбросилась с шестого этажа
11:04, 11 августа 2011Общество
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В Энергодаре Запорожской области
В Энергодаре Запорожской области 35-летняя безработная местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства своей шестимесячной дочки и самоубийства, выбросилась балкона своей квартиры на шестом этаже.
В итоге женщина и ребенок получили телесные повреждения, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерство внутренних дел Украины.
Они были госпитализированы в больницу, где ребенок вскоре умер.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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