В Украине появилась новая монета (фото)

Национальный банк Украины сегодня вводит в обращение юбилейную монету номиналом 2 гривни, посвященную 75-летию образований Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, монета изготовлена из нейзильбера, качество чеканки – “специальный анциркулейтед”, масса – 12,8 г, диаметр – 31,0 мм, тираж – 35 000 штук. Группа монеты рифленая.

На аверсе монеты изображен шахтерский фонарь (слева), который освещает стилизованные очертания промышленных предприятий (справа), и размещены надписи: на зеркальном фоне вверху полукругом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, под которым, – малый Государственный Герб Украины, внизу – 2/ГРИВНІ/ 2007 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен логотип юбилейных мероприятий в связи с 75-летием Донецкой области, по кругу размещены надписи ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (вверху), ЗАСНОВАНА В 1932 РОЦІ (внизу).

Художник и скульптор Святослав ИВАНЕНКО.

Юбилейная монета номиналом 2 гривни является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без любых ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

Фото с сайта НБУ