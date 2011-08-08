Милиция обещает 50 тысяч за информацию о 9-летней Инне Лукьянович

Милиция выплатит вознаграждение в 50 тыс. грн. за информацию о пропавшей в Киеве 9-летней Инне ЛУКЬЯНОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в воскресенье 31 июля 2011 года между 17.30 и 18.00 часами 9-летняя ЛУКЬЯНОВИЧ Инна Александровна, жительница города Днепродзержинска, ушла из дома своих родных, что на столичной улице Красная, дом № 32, на рынок «Соломенский» и до сего времени не вернулась. По данным милиции, девочку зафиксировала камера видео-наблюдения на АЗС на проспекте Краснозвездном, где она и должна была проходить, следуя на рынок "Соломенский".

Милиция отмечает, что не прекращали поисков девочки ни на минуту, но, на это время ее местонахождение неизвестно.

Как отметили в ОСО, после опубликования информации о розыске И.ЛУКЬЯНОВИЧ в средствах массовой информации в милицию поступали сообщения от граждан, которые тщательным образом проверялись. К сожалению, каждый раз это оказывалась другая девочка.

В милиции отмечают, что телефонных звонков от граждан было мало. Возможно, кто-то не придал значения увиденному.

Предприниматели Соломенского района вместе с руководством райгосадминистрации решили оказать благотворительную помощь в розыске несовершеннолетней.

Человеку, который сообщит полезную информацию в отношении И.ЛУКЬЯНОВИЧ, будет выплачено вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. Анонимность гарантирована.

Милиция просит обращаться в Соломенское РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве по телефонам: 275-33-00, 245-78-09, 102.

Напоминаем приметы разыскиваемой.

Инне на вид около 9-10 лет, рост приблизительно 130-135 см, волосы темно-русые, длинные, до коленей, собранные в «хвост».

Лицо овальное, глаза светлые, нос небольшой. В последнее время девочка набрала вес.

В день исчезновения она была одета в платье голубого цвета с бирюзой и узором в области груди, розовые тапочки.