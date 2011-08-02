Журналист заявляет, что одесская милиция крышует игорный бизнес

Одесский журналист обвиняет правоохранителей в пособничестве незаконному игорному бизнесу.

«Одесский оборотень в погонах дал бандиту номер телефона журналиста, который борется с незаконным игорным бизнесом» - так сегодня озаглавил сообщение на информационном сайте http://odessamama.org.ua его редактор Владислав ЗАБРАНСКИЙ.

Как указывается в сообщении, 30 июля В.ЗАБРАНСКИЙ увидел «в подземном переходе на привокзальной площади незаконно функционирующий зал игровых автоматов, в котором играли люди. Однако сотрудники патрульно-постовой службы и проходящие мимо офицеры правоохранительных органов в упор не замечали вопиющий беспредел - двери игрального зала были открыты...».

В.ЗАБРАНСКИЙ позвонил по «102» и вызвал сотрудников милиции, которые, отмечает редактор сайта, «не торопились приехать на место преступления. Через час после звонка в «102» пришли два сотрудника милиции. Долгое время они созванивались, решали, что делать и кого вызывать».

Участковый оперуполномоченный милиции принял заявление от журналиста о факте нарушения законности, после чего В.ЗАБРАНСКИЙ отправился домой.

«Но вот странный факт: когда вновь проходил сутки спустя, 1 августа, по этому подземному переходу вновь увидел функционирующий игральный зал», - сообщает редактор. И в тот же день на телефон журналиста был совершен звонок: ему настойчиво предложили встретиться. «Встреча с неизвестным произошла в 12.55 на летней площадке привокзального «Макдональдса», где он представился родственником владельцев игорного бизнеса, предложил «договориться» и не совать нос в игорный бизнес. Когда В.ЗАБРАНСКИЙ не пошел на компромисс, неизвестный пригрозил, что будет «по-другому, более радикально защищать интересы бизнеса».

«Защитник бизнеса» добавил, что имеет отношение к правящей партии с высокими покровителями, и порекомендовал «вообще не лезть в это дело, а то будет хуже».

Журналист обратился с заявлением к руководству Одесского городского УВД «о принятии мер по прекращению незаконного функционирования игорного клуба и выяснения, каким образом контактный телефон журналиста попал к бандиту. Ведь информация о клубе не публиковались - следовательно, номер телефона представителя СМИ разгласил кто-то из сотрудников одесской милиции», - резюмирует редактор одесского информационного сайта.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в области, сейчас осуществляется проверка фактов, изложенных в заявлении журналиста В.ЗАБРАНСКОГО, о результатах которой будет сообщено позже.