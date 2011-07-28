Греко-католики почтили Владимира Великого

В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве Украинская греко-католическая церковь богослужением отметили день крестителя Руси Владимира Великого.

Как передает корреспондент УНИАН, владыка Богдан (ДЗЮРАХ), который возглавлял службу Божию в сослужении с владыкой Михаилом (КОЛТУ), в своей проповеди назвал Владимира Великого духовным отцом украинского народа.

Епископ сосредоточился на трех титулах Святого Владимира как христианского проводника народа, которыми наделяет его христианская традиция: Святой, Креститель, Просветитель.

По его словам, для Святого Владимира «бытие христианина не означало что-то поверхностное или чисто обрядовое, а было внутренней переменой своей жизни. Именно после своего личного крещения он стал на дорогу, которая закончилась затем его прославлением в небе – он стал Святым», – напомнил владыка БОГДАН.

Обращаясь к верующим, он сказал, что высший государственный деятель «постиг также вершины христианского совершенства – соединения с Богом. И это, с одной стороны, свидетельствует, что святость возможна для каждого человека, вне зависимости от должности и социального статуса. С другой стороны, что на данном этапе развития Украины очень нужны христианские государственные деятели, которые были бы христианами по убеждению и досказывали свою приверженность христианству поступками, решениями», – резюмировал епископ.

«Мы называем Святого Владимира крестителем нашего народа, а это означает, что после того, как он окрестился сам, захотел поделиться светом веры со своими ближними. И каждый из нас может стать своего рода крестителем, кто своим поведением, поступками будет указывать своим ближним на личность Иисуса Христа», – считает он.

Третий титул, по его словам, которым мы называем Святого Владимира, – Просветитель. По его мнению, «мы чествуем его как отца нашего народа не потому, что он вывел Киевскую Русь на высоты экономического развития, а потому, что просветил наш народ светом Евангелия Христова». «Благодаря Богу, это просветительство не смогли заглушить никакие преследований или притеснения, которых наш народ испытал на протяжении веков. Святой Владимир ввел свой народ в семью христианских европейских народов», - подчеркнул владыка.

После завершения литургии, во дворе Патриаршего собора, состоялся чин освящения воды, который осуществил владыка МИХАИЛ. Обращаясь к присутствующим, он отметил «благодатное воздействие Святого Духа над рекой Днепр, который дал воде благодатную силу, которая оживляет, освящает и восстанавливает наши силы и поныне».

В завершение торжеств владыка МИХАИЛ окропил верующих святой водой.

Следует отметить, что торжественное празднование 1023-й годовщины Крещения Руси-Украины в Киевской архиепархии УГКЦ будут отмечать 31 июля. Программа празднования предусматривает Архиерейскую Божественную литургию, которую возглавит глава УГКЦ Блаженнейший СВЯТОСЛАВ в сослужении владыки Иосифа (МИЛЯНА), обряд «Восстановление крестных обетов», освящение воды и художественно-духовную программу.