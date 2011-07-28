В Полтавской облгосадминистрации погиб человек
16:28, 28 июля 2011Общество
1235
Электрик самовольно открыл щитовую
27 июля вечером в помещении Полтавской облгосадминистрации 40-летний электрик при отключении питания Свято-Андреевской церкви был смертельно поражен электрическим током.
Об этом УНИАН сообщили в ГУ МЧС в Полтавской области.
Электрощитовая находится в помещении облгосадминистрации.
Как прокомментировали в облгосадминистрации, погибший электрик открыл щитовую без всякого разрешения и нарушил правила безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter