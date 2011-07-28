В Полтавской облгосадминистрации погиб человек

27 июля вечером в помещении Полтавской облгосадминистрации 40-летний электрик при отключении питания Свято-Андреевской церкви был смертельно поражен электрическим током.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МЧС в Полтавской области.

Электрощитовая находится в помещении облгосадминистрации.

Как прокомментировали в облгосадминистрации, погибший электрик открыл щитовую без всякого разрешения и нарушил правила безопасности.