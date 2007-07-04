Под СБУ угощали водкой с солеными огурцами

Сегодня в Киеве возле здания СБУ представители партии «Братство» и Евразийского союза молодежи презентовали книгу российского политолога Александра ДУГИНА, которому запрещен въезд на территорию Украины, под названием «Обществоведение. Для граждан новой России».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам представителей «Братства», автор книги на 800 страницах освещает такие тенденции как глобализм, постмодернизм и рассуждает, как противостоять американизации. Кроме того, А.ДУГИН в своей книге выступает за создание в будущем единой империи в рамках постсоветских славянских государств.

Комментируя запрещение СБУ на въезд А.ДУГИНА в Украину, представители «Братства» выразили мнение, что «не пускать в страну теоретиков – глупость». По их убеждению, Украина, напротив, должна стать приютом для теоретиков любых направлений.

После завершения презентации книги под стенами СБУ под открытым небом представители «Братства» организовали небольшой фуршет в традиционно русском стиле: водка, хлеб, соленые огурцы. Все это действо происходило под аккомпанемент балалайки, на которой играл парень, одетый в русский национальный костюм.

Как сообщал УНИАН, президент Международного Евразийского движения А.ДУГИН был объявлен Украиной "невъездным" в июне 2006 года, вместе с директором Института стран СНГ, депутатом Госдумы РФ Константином ЗАТУЛИНЫМ и другими гражданами России, чьи действия во время акций протеста в Крыму против украинско-американских учений Sea Breeze-2006 были признаны нарушающими законодательство Украины.