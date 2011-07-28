В Сумах создали муниципальную охрану
07:06, 28 июля 2011Общество
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Горсовет проголосовал
27 июля Сумской городской совет на сессии принял решение о создании коммунального предприятия «Муниципальная охрана».
Как передает корреспондент УНИАН, согласно уставу, предприятие призвано создавать условия для реализации защиты прав и интересов территориальной общины, обеспечивать сохранность и целостность коммунального имущества и личной безопасности граждан и т.д.
Уставной капитал предприятия составит 200 тыс. грн.
Новое предприятие возглавит представитель фракции «Батьківщина» Владимир ДИХТЯР.
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