Импортный элитный алкоголь оказался в Украине вне закона

Половина элитного импортного алкоголя в стране оказалась нелегальной. С начала месяца налоговики стали применять норму Налогового кодекса, согласно которой дата выпуска продукции должна совпадать с датой выпуска акцизных марок, пишет «Коммерсант-Украина».

«С начала прошлого месяца налоговики стали применять норму Налогового кодекса, которая требует, чтобы дата выпуска продукции совпадала с датой выпуска акцизной марки. Получается, сегодня на законных основаниях нельзя продать ни одной бутылки выдержанного коньяка, с полок должен быть изъят весь виски, нужно забыть о любых винах, выпущенных до 2011 года. Минимальный срок выдержки виски и коньяка – три года, столового вина – год, марочного – два. В выдержке не нуждаются только водка и украинские вина нижнего ценового сегмента», — неофициально сказал один из импортеров.

По оценкам поставщиков, годовой объем ввоза элитного алкоголя оценивается в 1 млрд. грн. Лишь половина этой продукции выпущена в текущем году. Норма, требующая совпадения дат розлива и выпуска марки, содержится в ст. 226 п. 9 Налогового кодекса, вступившего в силу с начала этого года. Ее невыполнение карается конфискацией и штрафом в размере 100% стоимости продукции.

Поставщики не ожидали, что налоговики будут трактовать норму и по отношению к дорогому импортному алкоголю.

«Норма принималась для того, чтобы отечественные производители не клеили на продукцию этого года более дешевые прошлогодние марки, выпущенные еще до повышения акциза», – говорит менеджер по импорту компании «Винфорт» Павел ГЛАЗОВ.

Тем временем налоговики не считают нужным уменьшать проверки.

«Закон есть закон, и его нужно выполнять. Если импортеры знали, что будут ввозить алкоголь 2005 года, то они еще тогда должны были побеспокоиться о том, чтобы закупить марки. А сейчас несоответствующая марка может заинтересовать силовые ведомства», – сказали в ГНС.

Каким образом налоговая и импортеры будут выходить из ситуации, пока неясно.

«Импортеры компенсируют нам выписанные штрафы, но продукция опечатана»,– говорит совладелец сети «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО.

В ГНС отмечают, что если импортерам что-то не нравится, то они могут обжаловать действия фискального органа в суде. Сами импортеры на суды не рассчитывают.